Neuschnee erwartet: Lawinengefahr verschärft sich weiter

In vielen Orten Österreichs besteht bereits die zweithöchste Lawinenwarnstufe - und die Situation dürfte sich weiter verschärfen. Auch am Dienstag waren einige Ortsteile noch eingeschneit, Hohentauern im Murtal wurde gar zum Katastrophengebiet erklärt. Und der Schnee dürfte mehr werden: Im Laufe des heutigen Dienstages soll es in den Nordalpen neue Schneefälle geben. Im Süden besteht stellenweise Glatteisgefahr aufgrund gefrierenden Regens. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 200 und 800 Metern Höhe. Hinzu kommt stürmischer Wind.

Bezüglich der Menge des Neuschnees hieß es seitens der Wetterdienste, es könne bis zu einem halben Meter Neuschnee fallen. Und das nicht nur am Dienstag: Auch am Mittwoch und Donnerstag soll es weiter schneien.

>> Schneemengen wie nur alle zehn Jahre

Heikle Lage in der Steiermark und Tirol

Besonders heikel gestaltet sich die Lage aktuell in der Steiermark: Für die Gebirgsgruppen in der Weststeiermark, dem Grazer Bergland und der oberen Oststeiermark wurde erhebliche Schneebrettgefahr prognostiziert. Die Schneemengen belasteten auch Hausdächer, Feuerwehren begannen verbreitet diese abzuschaufeln. Laut Lawinenwarndienst können sich mittlerweile selbst in tiefen Lagen Gleitschneelawinen entladen. Die Behörden rieten eindringlich von Touren im freien Gelände und abseits der Pisten ab.

Ähnlich prekäre Meldungen gibt es aus Tirol: Oberhalb der Waldgrenze herrschte "Stufe 4" der fünfteiligen Skala. Mit Neuschnee und starkem Wind würden Anzahl und Größe der Gefahrenstellen im Tagesverlauf noch zunehmen, teilte der Lawinenwarndienst mit. Frische Triebschneeansammlungen können an vielen Stellen schon mit geringer Belastung ausgelöst werden. Vor allem in Kammlagen, Rinnen und Mulden seien mittlere und vereinzelt auch große spontane Lawinen möglich.

Straßensperren weiter aufrecht

Die Straßensituation stellte sich am Dienstag unverändert dar, die Sperren der vergangene Tage dürften noch weitere Tage aufrechterhalten werden. Das Bundesheer konnte am Montag am späten Nachmittag von Aigen im Ennstal aus noch einen Versorgungs- und einen Erkundungsflug durchführen, man hoffte auf kleinräumige kurzfristige Wetterbesserung, um die Hubschrauber einsetzen zu können - mittlerweile sind bis zu 30 Aufträge der Behörden zu Versorgungs-, Erkundungs- und Lawinenabsprengflügen eingegangen.

Gesperrt war weiterhin die wichtige Verbindung Ennstal Bundesstraße (B320) zwischen Trautenfels und Espang, ein Ausweichen über Landesstraßen war für Pkw möglich, Lkw mussten das Gebiet großräumig umfahren. In Wildalpen waren die Straßen nach Hinterwildalpen und Rothwald gesperrt, ebenso die Hochschwabstraße nach Weichselboden. In Schladming wurden die Straßen ins Ober- und Untertal gesperrt. Weiters nicht passierbar war die Straße zwischen Ober- und Unterlaussa in St. Gallen, der Koppenpass zwischen Bad Aussee und Obertraun (Oberösterreich) sowie die Pyhrnpass-Straße von Liezen nach Kirchbach (Oberösterereich) im Bereich der Passhöhe. Nicht passierbar waren auch die Verbindungen von Ramsau nach Salzburg.

2000 Menschen abgeschnitten

Die bereits in den vergangenen Tagen verfügten Straßensperren, etwa jene ins Sölktal, blieben aufrecht. Die Straße auf die Planneralm war dicht, ebenso jene über den Triebenpass zwischen Trieben und St. Johann am Tauern (Bezirk Murtal). Der Präbichl zwischen Vordernberg und Eisenerz war nicht passierbar. Nicht befahrbar war die Straße über das Niederalpl zwischen Mürzsteg und Wegscheid, weiters die Gemeindestraße von Pusterwald im Bezirk Murtal in den Scharnitzgraben und nach Hinterwinkel. Rund 2000 Menschen - Einheimische wie Touristen - waren in über einem Dutzend Ortschaften abgeschnitten.

Wintereinbruch in Österreich

(APA/Red.)