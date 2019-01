Feuerwehr rettet Fledermaus aus Fitnessstudio in Niederösterreich

Eine Fledermaus hat sich am Dienstagnachmittag in Oberwaltersdorf (Bezirk Baden) in ein Fitnessstudio verirrt. Das Tier steckte mit einem Flügel in einer Fensterabdeckung fest und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die Fledermaus wurde verletzt, berichtete die FF Oberwaltersdorf am Mittwoch in einer Aussendung.

Mitglieder der Feuerwehr informierten die "Private Hilfe für Fledermaus-Notfälle Theresienfeld". Die Organisation nahm das Tier auf.

– APA/FEUERWEHR OBERWALTERSDORF

(APA)