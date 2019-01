Bluttat in Niederösterreich: Frau in Krumbach erstochen

Wieder ein tödliches Messerattentat in Niederösterreich: In den späten Abendstunden wurde die Exekutive verständigt, weil ein Mann in Krumbach (Bezirk Wr. Neustadt) eine 50-jährige Frau erstochen hatte. Ersten Berichten zufolge soll der 35-Jähriger mit seinem Opfer eine Beziehung gehabt haben.

Wie "Die Presse" aus der Nachbarschaft des Opfers erfuhr, soll es sich bei dem Täter um den Ex-Freund der Frau handeln. Er soll sie bereits über einen längeren Zeitraum gestalkt haben, dies wurde von offiziellen Stellen bisher nicht bestätigt. Das Opfer lebte im Ortskern von Krumbach, sie ist Mutter von einem Kind. Von dem mutmaßlichen Täter trennte sie sich angeblich vor rund einem Jahr. Der Mann soll bereits amtsbekannt gewesen sein.

Die Beamten nahmen den mutmaßlichen Täter nach einer Alarmfahndung noch am Abend fest. Auch das Sondereinsatzkommando Cobra sowie Hubschrauber waren im Einsatz. Nähere Auskünfte konnte die Polizei am Mittwochabend vorerst nicht bekannt geben. Die Bluttat erregte am Abend in der 2300 Einwohnern kleinen Gemeinde großes Aufsehen.

