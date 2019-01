Cannabis-Aufzuchtanlage in Brand: Oberösterreicher schwer verletzt

Ein 33-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden ist beim Brand einer Cannabis-Aufzuchtanlage in seiner Wohnung Donnerstagfrüh schwer verletzt worden. Das Brandopfer war von zwei zunächst unbekannten Personen in das Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck gebracht worden, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich in einer Aussendung. Die beiden verließen aber sofort wieder das Krankenhaus.

Der 33-Jährige konnte wegen seines schlechten Gesundheitszustandes - Verbrennungen der Haut sowie eine schwere Verletzung der Lunge - überhaupt keine Angaben machen. Er wurde in künstlichen Tiefschlaf versetzt.

Die Auswertung von Videoaufzeichnungen führte auf die Spur eines 29-jährigen Arbeitskollegen. Dessen Befragung ergab, dass in der Wohnung des 33-Jährigen eine "Growbox" vermutlich durch einen Kabelbrand oder einen technischen Defekt in Flammen geraten war. Das Brandopfer dürfte noch selbst das Feuer gelöscht und dann seine beiden Arbeitskollegen - den 29-Jährigen und einen 27-Jährigen, beide aus dem Bezirk Vöcklabruck - angerufen haben. Diese lieferten ihn dann im Krankenhaus ab. In der Wohnung des Verletzten wurden Suchtmittel vorgefunden und sichergestellt.

(APA)