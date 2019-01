"Endlich Ruhe": Hallstatt von Außenwelt abgeschnitten

Zwei Tourengeher seit Samstag vermisst, Wetterbesserung erst am Dienstag

Die massiven Schneefälle halten auch am Donnerstag an: Etliche Orte sind abgeschnitten, hunderte Haushalte ohne Strom, ein Teil der Westbahnstrecke ist wegen einer Lawine unterbrochen. Eine kurzzeitige Besserung am Freitag soll Hubschrauberflüge möglich machen.