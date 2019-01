Österreicher soll in Ungarn Blutbad angerichtet haben

Ein Österreicher soll laut ungarischer Polizei am Donnerstagabend in der Ortschaft Kaptalanfa im Komitat Veszprem mit einer Pistole einen Menschen getötet und drei weitere Personen verletzt haben. Der 57-Jährige habe sich danach selbst erschossen, berichtete die Sprecherin des zuständigen Polizeipräsidiums, Virag Aradi, laut Ungarischer Nachrichtenagentur MTI am Freitag.

Tatort war die Wohnung der Eltern der Lebensgefährtin. Die Frau war zuvor laut Polizei zurück zu ihrer Familie nach Ungarn gezogen. Nach einem Streit mit seiner Lebensgefährtin und ihren Angehörigen soll der Mann das Feuer eröffnet haben. Der Vater der Lebensgefährtin soll dabei getötet worden sein, sie selbst und ihre Schwester seien lebensgefährlich verletzt worden. Die Mutter trug schwere Verletzungen davon. Die Polizei führt die Ermittlungen wegen Verdachts des Mordes.

(APA)