Warnung bleibt weiterhin aufrecht

Wien. Die Schneewarnung der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) bleibt aufrecht. Die nächste Front, die in der Nacht auf Samstag das Bundesgebiet überqueren sollte, ist zwar schwach. Aber von Sonntagnachmittag bis Dienstagvormittag ist noch einmal mit 20 bis 60 Zentimetern Schnee in den Tälern und bis zu einem Meter auf den Bergen zu rechnen.

Einmal mehr ist die Nordseite der Alpen von Vorarlberg bis ins Mostviertel vom Neuschneezuwachs betroffen. Dazu kommt erneut kräftiger Wind auf, der den Schnee stark verweht. Damit kann auch die Lawinengefahr wieder steigen. In tiefen Lagen wird der Schneefall zeitweise in Regen übergehen. Am Dienstag werden die Niederschläge abklingen, und für Mittwoch sowie Donnerstag sind längere Pausen in Sicht.

Hubschrauber im Einsatz

Die ÖBB ließen Freitagnachmittag die Pyhrnbahn von einem Hubschrauber des Bundesheeres freiblasen. Die Strecke war zwischen den Stationen Klaus und Linzerhaus für eine Stunde gesperrt, um die Bäume durch den Abwind des Fluggeräts von der Schneelast zu befreien und vor dem Umstürzen zu bewahren. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.01.2019)