Ab Sonntag wieder hohe Neuschneemengen zu erwarten

Nach relativ geringen Neuschneemengen in den vergangenen Stunden hat die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) ab Sonntag wieder stärkeren Schneefall prognostiziert, der erst ab Dienstag wieder schwächer werden sollte. Das bedeutet eine steigende Lawinengefahr, während in tieferen Lagen auch der Regen für Probleme sorgen könnte.

In den vergangenen 24 Stunden sind wie erwartet nur relativ geringe Neuschneemengen zusammengekommen, berichtete die ZAMG am Samstag. Folgend ein paar Werte aus dem Messnetz der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG): 16 Zentimeter Neuschnee wurden am Samstag in der Früh in Langen am Arlberg gemessen (Gesamtschneehöhe 148 cm), zehn Zentimeter Neuschnee waren es in Reutte (110 cm Gesamthöhe) und in Lunz am See (106 cm Gesamthöhe) und fünf Zentimeter Neuschnee gab es in Bregenz (45 cm Gesamthöhe). Auf den Bergen sind beim Alpinzentrum Rudolfshütte in den Hohen Tauern zehn Zentimeter Neuschnee zusammengekommen, die Schneedecke ist hier knapp 350 Zentimeter hoch.

Bundesheereinsätze in sechs Bundesländern

Die enormen Schneemengen in Teilen Österreichs haben auch für einen Großeinsatz des Bundesheeres gesorgt: In sechs Bundesländern sind laut einer Aussendung des Bundesheeres knapp 900 Soldaten im Einsatz. Schwerpunkt ist das Bundesland Salzburg. Insgesamt arbeitet das Bundesheer in 15 Gemeinden. Neue Einsatzorte sind seit Samstag Gosau, St. Ulrich am Pillersee und Tschagguns in Vorarlberg. Die Soldaten waren vor allem mit dem Abschaufeln von Dächern beschäftigt.

Der Schnee-Einsatz sorgte auch für eine Premiere beim Bundesheer: Zum ersten Mal seit 1955 wurden in sechs Bundesländern gleichzeitig Einsätze geflogen. "Das ist schon eine zusätzliche Herausforderung", hieß es seitens des Bundesheeres.

Am Sonntag soll es an der gesamten Nordseite der Alpen wieder stärker zu schneien und zu regnen beginnen Von Sonntag bis Dienstagvormittag kommen im Gebiet von Vorarlberg über Nordtirol und Salzburg bis hin zur Dachstein- und Hochkar-Region verbreitet zwischen 20 und 100 Zentimeter Neuschnee zusammen. Die höchsten Werte sind vor allem ganz im Westen zu erwarten, besonders von Vorarlberg über das Außerfern bis ins Karwendelgebiet.

Lackenhof: Zuletzt 1923 so viel Schnee

Auf den Bergen kommen von Sonntag bis Dienstag rund 100 bis 150 Zentimeter Neuschnee zusammen, ganz im Westen vereinzelt bis zu 200 Zentimeter, etwa am Arlberg. Durch den kräftigen Wind, wird der Neuschnee stark verweht. Die Lawinengefahr steigt.

In tiefen Lagen geht der Schneefall zeitweise in Regen über, der auch stark sein kann. Die Schneefallgrenze schwankt in den nächsten Tagen zwischen tiefen Lagen und rund 1000 Meter Seehöhe. "Dadurch können weitere Probleme entstehen, besonders in der Nacht auf Montag und am Montag selbst", sagt Claudia Riedl von der ZAMG Salzburg "da der Regen wegen der Schneelage nicht gut abfließen kann, sind kleinräumige Überschwemmungen möglich. Außerdem können unter dem Gewicht von nassem und somit schwerem Schnee Bäume umstürzen."

Wie ungewöhnlich die Schneemengen der vergangenen Tage sind, zeigt eine erste Auswertung der ZAMG für die Messstation in Lackenhof (N, 809 Meter Seehöhe). In Lackenhof liegen derzeit rund 190 Zentimeter Schnee. In der gesamten Messreihe seit dem Winter 1919/20 gab es in einem Jänner nur ein Mal mehr Schnee: im Jänner 1923 mit 210 Zentimeter Schneehöhe.

Räumung der Hochkar Alpenstraße

Die Räumung der Hochkar Alpenstraße war am Samstag in vollem Gang, hat Friedrich Fahrnberger (ÖVP), der Ortschef von Göstling an der Ybbs (Bezirk Scheibbs) gesagt. Die Fahrzeuge des Räumdienstes waren seit Freitag dabei, die Straße für Feuerwehr und Bundesheer passierbar zu machen.

Der "Durchbruch", also das Aufeinandertreffen der von beiden Seiten kommenden Räumfahrzeuge, solle im Lauf des Samstagnachmittag erfolgen, so Fahrnberger. Am Sonntagvormittag sollen rund 300 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Bundesheer damit beginnen, Gebäude und Liftanlagen am Hochkar freizuschaufeln, teilte LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf in einer Aussendung mit.

Im Pinzgau ist am Samstag zwischen Weißbach und St. Martin eine Lawine gesprengt worden. Nun ist die B311 wieder in beide Richtungen befahrbar. Mit acht Sprengladungen wurde die Lawine beim Ofenloch ausgelöst und abgesprengt, berichtete das Land Salzburg. Der Schneedeckenaufbau ist stabil.

Einsatzkräfte weiter in Bereitschaft

Insgesamt waren am Samstag vier Hubschrauber für Erkundungs- und "Downwash"-Flüge im Einsatz, hieß es vom Landeseinsatzstab. Im Pinzgau und Tennengau werden am Samstagnachmittag weitere Downwash-Flüge durchgeführt. Dabei wird mit dem Wind der Rotorblätter des Helikopters der Schnee von den Bäumen geblasen. 280 Soldaten des Bundesheeres waren im Einsatz, um Dächer vom Schnee zu befreien.

Die Einsatzkräfte sind in Vorarlberg weiterhin in Bereitschaft geblieben. Nach derzeitigem Stand könnte in der Nacht auf Sonntag mehr Neuschnee fallen, als bisher prognostiziert. Bis zu zwei Meter seien in den Bergen möglich, hieß es seitens des Landes. In Tschagguns (Bez. Bludenz) rückte das Bundesheer indes zu einer Assistenzleistung aus.

Dort standen seit 8.00 Uhr zehn Mann im Einsatz, um das Dach eines Indoor-Freizeitparkes von Schnee zu befreien. Zudem wurden am Samstag erneut Erkundungsflüge durchgeführt. Neben den Hubschraubern von Polizei und Bundesheer könnten bei Bedarf auch Helikopter von privaten Betreibern kurzfristig eingesetzt werden, hieß es.

