Hotel in Ramsau getroffen, Tourengeher in Kärnten getötet

Eine große Lawine hat Dienstagfrüh den nördlichen Ortsrand von Ramsau am Dachstein erreicht und ein Apartmenthaus sowie ein Hotel erfasst. Letzteres war entgegen früheren Meldungen zuvor nicht evakuiert worden, die rund 60 Gäste konnten jedoch unverletzt in andere Quartiere gebracht werden. In Kärnten wurde am Dienstagnachmittag ein 24-jähriger Tourengeher von einer Lawine getötet.

Die Ramsauer Lawine hatte sich nach Mitternacht im Bereich Eiskar nahe der Scheichenspitze (2667 Meter Seehöhe) im Dachsteinmassiv auf einer Höhe von rund 2600 Meter gelöst, wie von der Bezirkshauptmannschaft Liezen mitgeteilt wurde. Nach einem Abrutschen über rund 1400 Höhenmetern erreichten die Schneemassen beim Klanglift-Eiskarlift im einigermaßen flachen Bereich den Ortskern von Ramsau und beschädigten dabei das Haus Sonne und den Kirchenwirt.

Die Unglücksstelle in der Ramsau – APA/ROTES KREUZ LIEZEN

Schnee in Hotels eingedrungen

Bei beiden Objekten wurden zahlreiche Fenster durchschlagen, Schnee drang in die Räume ein. Draußen schleuderte die Druckwelle einen mittelgroßen Bus in den Dorfpark. Es dürften auch zahlreiche Pkw in dem Bereich verschüttet worden seien. Die rund 60 Gäste wurden in das Sporthotel Matschner sowie umliegende Beherbergungsbetriebe gebracht. Die Einsatzkräfte waren kurz darauf am Ort des Geschehens, ein Einsatzstab wurde gebildet. 24 Bergretter, Rotes Kreuz, ein Kriseninterventionsteam und zwölf Alpinpolizisten gingen neben zahlreichen Feuerwehrleuten an die Arbeit. Der Lawinenkegel wurde in der Früh mit fünf Suchhunden der Bergrettung abgesucht, danach konnte Entwarnung gegeben werden.

Mehrere Autos wurden verschütten und beschädigt. – REUTERS

"Überstieg unsere Erfahrungswerte"

"Das heutige Lawinenereignis überstieg unsere Erfahrungswerte", sagte Lawinenkommissionsmitglied Heribert Eisl Dienstagvormittag bei einer Pressekonferenz der Bezirkshauptmannschaft Liezen in Ramsau am Dachstein. Bürgermeister Ernst Fischbacher bestätigte, dass es keine Verletzten und Vermissten gebe. "Es war ein Glück und wir sind froh, dass die Lawinen nicht vier Stunden früher abgegangen ist, als alle Gäste beim Abendessen gesessen sind", sagte Eisl. Der Speisesaal beim Kirchenwirt war bis ein Meter unter die Decke von Schnee bedeckt. Man habe in den vergangen Tagen Liftsperren und Sperren von Wanderwegen verfügt, auch Objekte wurden evakuiert. Dass die Lawine so einen Schaden angerichtet habe, sei unerwartet gewesen. Man habe alle Berichte der Meteorologen und der Lawinenwarndienste einbezogen, in der Ramsau habe es auch weniger geschneit als im Ausseerland. Bürgermeister Fischbacher bekräftigte, dass man aufgrund von Erfahrungen und Prognosen keinen Anlass gesehen habe, den Kirchenwirt zu evakuieren.

In dem Bereich Eiskar sind in den vergangen Jahrzehnten schon mehrmals große Lawinen abgegangen, aber keine so groß wie diese. Bezirkshauptmann Josef Dick sagte, es sei nun ein Platzverbot in dem Bereich Kirchenwirt eingerichtet worden. Die Bundesheer-Pioniere würden die Voraussetzungen schaffen, dass man gesichert ins Hotel könne. Wenn es sicher sei, werde man das Gepäck der Gäste für deren Abreise bergen, wenn diese eine solche wünschten.

Ramsau: Lawine dringt in Hotels ein

Tourengeher in Kärnten getötet

Ein 24-jähriger Tscheche ist am Dienstag bei einem Lawinenabgang am Ankogel in Kärnten ums Leben gekommen. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, war der Skitourengeher gemeinsam mit seinem Vater auf einem Forstweg abseits der Pisten unterwegs, als er von einer Lawine mitgerissen wurde - für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Die beiden waren sehr gut ausgerüstet. "Sie sind von einem Parkplatz aus über einen Forstweg aufgestiegen und trugen auch Lawinenpiepser. Beim Aufstieg hielten sie einen Abstand von etwa zehn Metern ein." Auf einem unbewaldeten Stück ging schließlich eine Lawine ab - vorerst war unklar, was sie ausgelöst hatte. Der 24-Jährige wurde 100 Meter weit mitgerissen und verschüttet. Sein Vater schlug Alarm, Ersthelfer von der Ankogelbahn in der Nähe gruben den Tschechen aus dem Schnee. Reanimationsversuche blieben erfolglos. Laut Polizei war der 24-Jährige als Skilehrer in der Region tätig, sein Vater war auf Urlaub in Kärnten.

Aktuelle Informationen zur Lawinengefahr und zur Schneelage aus den betroffenen Gebieten:

(APA)