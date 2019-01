Bub starb bei Unfall mit Straßenbahn

Wien. Ein Zwölfjähriger ist am Dienstag in der Brünner Straße in Wien Floridsdorf von einem Zug der Straßenbahnlinie 31 erfasst und durch den Aufprall getötet worden. Das Kind war auf Höhe der Jane-Tilden-Gasse auf offener Strecke über die Gleise gelaufen, erklärte eine Sprecherin der Wiener Linien. Der Straßenbahnfahrer hatte zuvor vergeblich eine Notbremsung eingeleitet.

„Der Bub hat die Straßenbahn in Richtung Schottenring fahren lassen. Der gleichzeitig kommende Zug nach Stammersdorf konnte aber nicht mehr rechtzeitig gebremst werden“, erklärten die Wiener Linien. „Die Sicht des Fahrers wurde durch die entgegenkommende Straßenbahn verdeckt.“

Die Berufsrettung war sofort am Unfallort, konnte das Kind aber nicht mehr retten. Fahrgäste wurden nicht verletzt. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.01.2019)