Lawinengefahr bleibt groß, Hochkar wieder erreichbar

Trotz des Abklingens der massiven Schneefälle herrscht weiter verbreitet große Lawinengefahr. Viele Einzugsgebiete seien noch nicht vollständig entladen, hieß es etwa aus Tirol, wo weiterhin die Stufe 4 der fünfteiligen Lawinenwarnskala gilt, ebenso in der Obersteiermark, in den Nordalpen in Salzburg und in den höheren Lagen Vorarlbergs und Niederösterreich. Einige Straßensperren konnten mittlerweile aufgehoben werden, nur noch wenige Orte waren von der Außenwelt abgeschnitten.

Sonne und steigende Temperaturen werden für Mittwoch erwartet, was wiederum dazu führen kann, dass sich spontane Schneebretter lösen und Lawinen abgehen können, berichteten die Lawinenwarndienste bundesweit . "Der erwartete Temperaturanstieg und die Sonneneinstrahlung begünstigen zwar den Setzungsprozess, können zunächst jedoch für eine erhöhte Spontanlawinenaktivität sorgen", hieß es etwa vom niederösterreichischen Warndienst.

Große Gefahr für Wintersportler

Schon eine geringe Zusatzbelastung eines einzelnen Tourengehers könne zu einer Schneebrettauslösung führen. Für Wintersport abseits gesicherter Pisten seien die Verhältnisse sehr gefährlich, warnten die Experten. Und zwar auch, wenn am Donnerstag die Lawinengefahr auf Stufe 3 sinken soll: "Für den Wintersport gilt: Wer kein ausgewiesener Experte ist, soll auf den gesicherten Pisten bleiben und den Aufenthalt im freien Skiraum vermeiden. Gerade die Lawinengefahrenstufe 3 wird oft unterschätzt, stellt aber die klassische Gefahrensituation für Wintersportler dar", mahnte etwa der Leiter des Lawinenwarndienstes Tirol, Rudi Mair.

Steier stirbt unter Dachlawine

Wie gefährlich selbst das Schneeschaufeln werden kann, zeigte sich in der Obersteiermark: Ein 57-jähriger Steirer wurde Dienstagnachmittag von einer Dachlawine verschüttet und starb. Der Mann wollte in der Kleinsölk in St. Nikolai im Sölktal im Bezirk Liezen Flächen vom Schnee befreien, als sich eine etwa eineinhalb Meter hohe Schneewechte vom Dach löste. Der Sohn fand seinen Vater und rief die Rettungskräfte. Trotz Reanimation starb der Steirer noch am Unfallort.

Hochkar wieder zugänglich

Die Hochkar Alpenstraße im Bezirk Scheibbs ist am Mittwochvormittag vom Schnee befreit und wieder für Einsatzkräfte befahrbar gewesen. "Die Räumungsarbeiten haben bis 3.00 Uhr in der Früh gedauert", sagte Göstlings Bürgermeister Friedrich Fahrnberger (ÖVP). Am Vormittag wurden 150 Feuerwehrleute auf den Berg transportiert. Die Wetterlage verbesserte sich indes.

"Der Wind hat nachgelassen, es ist wolkenlos und schön", gab der Bürgermeister in Sachen Schneefall Entwarnung. Am Hochkar selbst waren umfangreiche Räumungsarbeiten im Gange. Die Alpenstraße blieb für den öffentlichen Verkehr weiterhin gesperrt.

Lawinenwarnstufen am Mittwoch, 16.01.2018. – APA

Auch in Vorarlberg waren bis auf Warth (Bregenzerwald) am Mittwochvormittag wieder alle Vorarlberger Orte wieder auf dem Straßenweg erreichbar. Ab Mittag sollte aber zumindest die Zufahrt nach Warth von Tiroler Seite aus wieder möglich sein. Der Fernpass in Tirol, der ab Sonntagabend wegen Lawinengefahr gesperrt worden, wurde ab Mittwoch um 6.00 Uhr ebenfalls wieder für den Verkehr freigegeben. Das Kleine Deutsche Eck (B21) bei Salzburg bleibt voraussichtlich bis 13.00 Uhr wegen umgestürzter Bäume gesperrt.

Starke Schneefälle vorbei

Die Phase mit starken Schneefällen sollte nun laut den Experten vorerst vorbei sein: Am Mittwoch war sonniges, trockenes Alpinwetter zu erwarten. Die Temperaturen dürften mit der Drehung der Strömung auf West sprunghaft ansteigen. Auch der Donnerstag sollte trocken und freundlich bleiben. Die Temperaturen dürften langsam wieder sinken. Die Setzung der Schneedecke sollte ab Donnerstag zur Stabilisierung und somit zu einer raschen Entspannung der Lawinengefahr führen, prognostizierten die Meteorologen.

