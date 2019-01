Bogner-Strauß: "Die Frau wird als patriarchaler Besitz gesehen"

Die Anzahl weiblicher Mordopfer ist im EU-Vergleich in Österreich besonders hoch. Was ist aus Ihrer Sicht der Grund dafür?

Juliane Bogner-Strauß: Um das herauszufinden, werden in einer Screeninggruppe die Morde untersucht. Studien zeigen, dass bei ausländischen Tätern auch die Opfer ausländisch sind, bei Inländern ist das Verhältnis ähnlich. Die Frau wird als patriarchaler Besitz gesehen. Das ist ein Denken, das in Österreich in dieser Art nicht mehr stattfindet, sondern importiert wurde. In anderen Kulturkreisen arbeiten die Frauen nicht und sind ökonomisch von Männern abhängig. Frauen können sich daher nicht lösen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.01.2019)