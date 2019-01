Drei Polen landen nach Konsum von Cannabisschokolade in Tirol im Spital

Drei Polen, darunter ein Mann und zwei Frauen im Alter von 36, 37 und 38 Jahren, haben am Sonntag nach dem Konsum einer mit Cannabis versetzten Schokolade in Sölden (Bezirk Imst) in Tirol mit dem Rettungshubschrauber bzw. der Rettung ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen. Wie die Polizei berichtete, hatten sich die drei zuvor übergeben und Krämpfe bekommen.

Ein 28-jähriger ebenfalls aus Polen stammender Mann hatte dem Mann und den beiden Frauen laut Exekutive die Schokolade angeblich "zum Spaß" gegeben. Bei einer Durchsuchung des Hotelzimmers des 28-Jährigen und zwei weiterer Polen (28 und 34 Jahre alt) wurden verschiedenste Suchtmittel, darunter Cannabisharz, Kokain, Crystal Meth, sowie Steroide, Testosteron, diverse Tabletten und Spritzen sichergestellt.

Die drei Männer werden nach dem Suchtmittelgesetz und weiterer Übertretungen auf freiem Fuß angezeigt. Die drei ins Spital eingelieferten Polen konnten das Krankenhaus in der Zwischenzeit wieder verlassen.

(APA)