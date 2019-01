Geisterfahrer wegen sechsfachem versuchten Mord vor Gericht

Am Landesgericht Klagenfurt hat am Dienstag kurz nach 9.00 Uhr der Prozess gegen einen 56 Jahre alten, in Kärnten wohnhaften Ungarn begonnen. Er hatte im September schwer betrunken als Geisterfahrer einen Verkehrsunfall auf der Südautobahn (A2) mit sechs Verletzten verursacht. Staatsanwältin Johanna Schunn geht von Suizidabsicht aus und wirft dem Mann sechsfach versuchten Mord vor.

"Während der Fahrt wurden seine Suizidgedanken immer stärker und er beschloss, als Geisterfahrer auf die Autobahn zu fahren, um einen Verkehrsunfall zu verursachen und sich so zu töten", sagte die Anklägerin. Der 56-Jährige habe es billigend in Kauf genommen, dass dabei andere Menschen sterben. Verteidiger Andreas Nowak erwiderte, der Unfallhergang werde vom Angeklagten nicht bestritten. Mord bedeute aber, jemanden vorsätzlich zu töten, das sei hier nicht der Fall, der Angeklagte habe sich nicht umbringen wollen. "Das Beweisverfahren wird ergeben, dass die Anklage übertrieben und unrichtig ist."

(APA)