Schaulustige nach den Schneemassen

Ramsau am Dachstein. Unter dem Lawinenhang stehen Eltern mit ihren Kleinkindern: Dort, wo vergangenen Dienstag mitten in der Nacht gewaltige Schneemassen bis in den Speisesaal des Hotels Kirchenwirt gerollt sind, ist Schlittenfahren angesagt – und ganz nebenbei scheint sich jeder ein Bild von der Stelle machen zu wollen, die die steirische Gemeinde bis in die internationalen Medien brachte.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.01.2019)