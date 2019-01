Betrug mit fremdfinanzierten Autos: Vier Schuldsprüche in Linz

Fünf Männern wurde Betrug mit fremdfinanzierten Autos vorgeworfen. Ein Prozess am Landesgericht Linz endete am Dienstag mit vier Schuldsprüchen mit zum Teil mehrjährigen Haftstrafen und einem Freispruch. Vier der Urteile sind rechtskräftig. Das berichtete das Gericht in einer Presseaussendung.

Laut Anklage hatte die Tätergruppe Autos mit Kredit- oder Leasingfinanzierung angeschafft und diese weiterverkauft. Die Erlöse verwendeten sie aber nicht, um die Verbindlichkeiten zu begleichen, sondern steckten sie in die eigene Tasche. Den beiden Haupttätern im Alter von 32 und 22 Jahren wurde vorgeworfen, dabei einen Schaden von 564.000 beziehungsweise 348.000 Euro angerichtet zu haben. Sie wurden jeweils wegen teils versuchten, teils vollendeten gewerbsmäßigen schweren Betruges schuldig gesprochen. Der ältere wurde rechtskräftig zu vier Jahren verurteilt. Der Jüngere fasste nicht rechtskräftig zweieinhalb Jahre unbedingt aus.

Ein 22- und ein 23-Jähriger wurden jeweils wegen schweren Betruges mit einem Schaden von 72.000 beziehungsweise 78.000 Euro schuldig gesprochen. Der Ältere wurde zusätzlich wegen Nichtbefolgung des Einberufungsbefehles, Desertion und Körperverletzung verurteilt. Er kam mit einer bedingten einjährigen Haftstrafe davon, der Jüngere mit einer Geldstrafe von 600 Euro und zehn Monaten Haft bedingt. Eine mitangeklagte 54-Jährige wurde mangels Beweisen rechtskräftig freigesprochen. Diese drei Urteile sind rechtskräftig.

(APA)