Eisplatte durchschlägt Windschutzscheibe

Ein 34-jähriger Pkw-Lenker ist Mittwochabend auf der Atterseestraße (B151) bei Unterach (Bezirk Vöcklabruck) von einer Eisplatte, die sich von einem ihm entgegenkommenden Lkw gelöst und seine Windschutzscheibe durchschlagen hatte, im Gesicht verletzt worden. Der Lenker des Sattelzugfahrzeuges beging Fahrerflucht, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich in einer Aussendung.

Der Mann war gegen 17.00 Uhr mit seinem Pkw auf der B151 von Unterach am Attersee in Richtung Mondsee unterwegs, als es zu dem Unfall kam. Der Mann wurde nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz und dem Gemeindearzt in häusliche Pflege entlassen. Eine sofortige Fahndung nach dem Lkw-Lenker verlief ergebnislos. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Unterach, unter Tel.: 059133/4177 erbeten.

(APA)