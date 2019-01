Sheriffs für Linz? Bürgermeister Luger will Polizei übernehmen

Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) will Chef der Stadtpolizei werden und schlägt damit dieselbe Richtung wie sein Wiener Partei- und Bürgermeisterkollege Michael Ludwig ein. Die Kompetenz für die Stadtpolizei solle von der Landespolizeidirektion zum Magistrat als Bezirksverwaltungsbehörde wandern, forderte Luger am Donnerstag. In den Linzer Polizeiinspektionen würden über 100 Polizisten fehlen.

"Wenn der Bund seine Pflichten in den Städten vernachlässigt, bin ich gerne bereit, die Verantwortung zu übernehmen. Nicht mehr nur über ein Hilfskonstrukt wie den Ordnungsdienst, sondern indem die Kompetenz für die Stadtpolizei von der Landespolizeidirektion zum Magistrat als Bezirksverwaltungsbehörde wandert", so der Bürgermeister. Einen Stadtpolizeikommandanten solle es daneben - vergleichbar mit der Stadtfeuerwehr - weiter geben, der Bürgermeister würde darüber stehen.

FBI und "Sherrif's Offices" als Vorbild?

Als mittel- und längerfristige Reform kann sich Luger eine weitergehende Reform des Polizeiwesens ähnlich wie in den USA vorstellen - mit einem städtischen "Sheriff's Office", das vor Ort für Recht und Sicherheit zuständig ist, und einer überregionalen Bundespolizeibehörde ähnlich dem FBI.

In einer ersten Reaktion auf "Sheriff Luger" erklärte die Grüne Linzer Klubobfrau Ursula Roschger: "Bisher ist Klaus Luger nicht durch überbordende Kompetenz aufgefallen, für ausreichend Personal zu sorgen." Auch die ÖVP hält wenig von den Wünschen Lugers. Linz sei "nicht der Wilde Westen", meinte ÖVP-Klubobmann Martin Hajart. Der Bürgermeister habe wohl "Sheriff-Ambitionen"; besser solle er dem Ordnungsdienst "endlich jene Befugnisse einräumen, die bereits jetzt möglich sind".





