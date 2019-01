Ruhiger Demo-Auftakt vor der Hofburg

Bei Temperaturen knapp unter dem Nullpunkt hat Freitagabend die Demonstration gegen den freiheitlichen Akademikerball in der Wiener Hofburg begonnen. Zum offiziellen Beginn der Proteste vor der Wiener Uni um 17 Uhr hatten sich ein paar hundert Personen eingefunden, auf Transparenten richtete sich der Unmut vor allem gegen FPÖ-Politiker sowie die türkis-blaue Regierung allgemein.

"Lasst Nazis nicht regieren!" lautete eine Parole der Demonstration des Bündnisses "Offensive gegen Rechts", die im Laufe des Abends über die Wipplingerstraße zum Stephansplatz führt. Die ebenfalls ab 17.00 Uhr geltende Sperrzone rund um den Heldenplatz fiel in diesem Jahr kleiner aus als in den Jahren zuvor. Maximal 1.900 Beamte sind im Einsatz, laut Polizei in etwa ein Drittel weniger als im Jahr 2018.

Offizieller Ballbeginn ist um 21 Uhr. Allerdings trafen schon vor 17 Uhr Gäste in der Hofburg zu einem Dinner ein. Darunter etwa Burgenlands FPÖ-Chef Johann Tschürtz und Salzburgs freiheitliche Landesparteichefin Marlene Svazek. FPÖ-Obmann und Vizekanzler Heinz-Christian Strache und der geschäftsführende FPÖ-Klubchef Johann Gudenus werden erst für kurz vor der Eröffnung erwartet. Offen ist noch, wer beim Akademikerball die Eröffnungsrede halten wird.

