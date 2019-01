Ruhiger Protestzug gegen Akademikerball in der Innenstadt

Mit weniger Teilnehmern als in den Jahren davor ist die offizielle Demonstration gegen den freiheitlichen Akademikerball in der Wiener Hofburg Freitagabend zu Ende gegangen. 1.600 Teilnehmer hatten sich laut Polizei zur Schlusskundgebung auf dem Stephansplatz versammelt. Zu Sachbeschädigungen oder Festnahmen kam es vorerst nicht. Der Unmut entlud sich vor allem verbal gegen die Regierung.

Die Demonstration, zu der das Bündnis "Offensive gegen Rechts" geladen hatte, startete am frühen Abend wie in den vergangenen Jahren vor der Wiener Universität und führte über die Wipplingerstraße zum Stephansplatz. Rund um die Proteste war eine Sperrzone errichtet worden, die allerdings kleiner aus als in den Jahren zuvor ausfiel. Rund 1.900 Beamte waren im Einsatz, laut Polizei in etwa ein Drittel weniger als im Jahr 2018.

Amtshandlungen oder Sachbeschädigungen gab es laut ersten Angaben der Exekutive keine. Allerdings wurden vereinzelt pyrotechnische Gegenstände gezündet. Es dominierten Parolen gegen die türkis-blaue Regierung, wie etwa "Schießt den Strache auf den Mond, das ist Raumfahrt, die sich lohnt". Die Angaben der Veranstalter unterschieden sich wie zumeist von jenen der Polizei. Sie sprachen in einer Aussendung von rund 4.500 Demonstranten in der Wiener Innenstadt.

Auch bei der Schlusskundgebung entlud sich der Unmut vor allem gegen die "grausliche Politik" der ÖVP-FPÖ-Koalition. Rechtsextreme bräuchten ihre Ideologie nicht mehr zu verstecken, hieß es etwa. Im Visier stand vor allem Innenminister Herbert Kickl (FPÖ), der in den vergangenen Tagen mit seinen Aussagen zum Rechtsstaat für Kritik gesorgt hatte. Man habe einen Innenminister, der die drei Grundpfeiler der Demokratie infrage stellt, hieß es bei der Demo.

Gegen 19.30 löste sich zumindest die offizielle Demonstration nach und nach auf.

"Lasst Nazis nicht regieren!"

Bei Temperaturen knapp unter dem Nullpunkt begannen Freitagabend die Demonstration gegen den freiheitlichen Akademikerball in der Wiener Hofburg begonnen. Zum offiziellen Beginn der Proteste vor der Wiener Uni um 17 Uhr hatten sich ein paar hundert Personen eingefunden, auf Transparenten richtete sich der Unmut vor allem gegen FPÖ-Politiker sowie die türkis-blaue Regierung allgemein.

"Lasst Nazis nicht regieren!" lautete eine Parole der Demonstration des Bündnisses "Offensive gegen Rechts", die im Laufe des Abends über die Wipplingerstraße zum Stephansplatz führt. Die ebenfalls ab 17.00 Uhr geltende Sperrzone rund um den Heldenplatz fiel in diesem Jahr kleiner aus als in den Jahren zuvor. Maximal 1.900 Beamte sind im Einsatz, laut Polizei in etwa ein Drittel weniger als im Jahr 2018.

Offizieller Ballbeginn ist um 21 Uhr. Allerdings trafen schon vor 17 Uhr Gäste in der Hofburg zu einem Dinner ein. Darunter etwa Burgenlands FPÖ-Chef Johann Tschürtz und Salzburgs freiheitliche Landesparteichefin Marlene Svazek. FPÖ-Obmann und Vizekanzler Heinz-Christian Strache und der geschäftsführende FPÖ-Klubchef Johann Gudenus werden erst für kurz vor der Eröffnung erwartet. Offen ist noch, wer beim Akademikerball die Eröffnungsrede halten wird.

Die Polizei teilte auf Twitter mit, dass abgesehen vom Platzverbot, sämtliche Verkehrssperren entlang der Demonstrationsroute bereits wieder aufgehoben sind. Dieses Jahr wurde eine kleinere Sperrzone angekündigt.

