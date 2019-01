Fürstliche Feinde

Eine Anwaltskanzlei im ersten Bezirk. Alte Gemälde hängen an der Wand. Historisch wie die Bilder ist die Familiengeschichte jenes jungen Mannes, der am Besprechungstisch sitzt – und der sich schon mehr als die Hälfte seines Lebens mit einem Erbschaftsstreit herumschlagen muss. Wie so oft geht es um Geld. Und was damit passiert.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.01.2019)