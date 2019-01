Lawinenabgang auf der Rax löst Großeinsatz aus

"Die Suchhunde haben angeschlagen", berichtete Stephan Schneider, Pilot des ÖAMTC-Notarzthubschraubers Christophorus 3, am Samstagabend von der Rax. Die Einsatzkräfte gehen daher davon aus, dass bei der Lawine, die sich gegen 16:30 Uhr am Sonntagnachmittag gelöst hatte, Menschen verschüttet wurden.

Oberhalb der Bergstation der Rax-Seilbahn hatte sich im Bereich des Schleppliftes am späten Nachmittag ein Schneebrett gelöst. Aus Wiener Neustadt wurde daraufhin der Hubschrauber Christophorus mit einem Hundeführer und 3 Bergrettern ins Gebiet los geschickt. Der in Ybbsitz stationierte Christophorus 15 transportierte ebenfalls einen Lawinenhund auf die Rax. "Es stehen derzeit drei Hubschrauber für alle Eventualitäten bereit, wir und zwei Polizeihubschrauber", so der Zwischenbericht von Schneider.

Sabine Buchebner-Ferstl, Pressesprecherin von der Bergrettung Reichenau, erklärt gegenüber der NÖN (Niederösterreichische Nachrichten), dass nahe der Lawine Fußspuren gesichtet wurden, die in Richtung der Schneemassen führen würde. "Man hat aber keine Spuren gesehen, die wieder hinausführen", erklärt sie.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

