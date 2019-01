Bank-Safes geknackt: Verdächtiger nach Wien ausgeliefert

Wien/Brüssel. Das längere Zeit ungeklärte Verbrechen mutete ursprünglich wie ein filmreifer Gentleman-Coup an: der Michaelerplatz in der Wiener Innenstadt am 8. November 2017 – ein junger Mann spaziert als vermeintlicher Kunde in den Kunden-Safe-Raum der noblen Raiffeisen-Filiale im Looshaus; wenig später verlässt er die Bank wieder. Danach bemerken Angestellte, dass zehn Safes geöffnet und entleert wurden. Nun gilt der Diebstahl als geklärt. Ein 24-jähriger Mann aus Serbien sitzt in Wien in U-Haft.

Zuletzt tappte die Polizei im Dunkeln. Erstens war es rätselhaft (und die Bank wollte dazu keine näheren Angaben machen), wie in Kürze zehn Schließfächer geöffnet werden konnten. Wertgegenstände und Bargeld in sechsstelliger Höhe kamen damals abhanden. Ebenso verwunderlich war der Umstand, dass der Fahndungserfolg lang ausblieb, obgleich kurz nach der Tat relativ scharfe Fahndungsfotos veröffentlicht wurden. Schließlich gelang den Ermittlern aber doch der Durchbruch.

Verbleib der Beute ungeklärt

Wie die Wiener Polizei am Sonntag mitteilte, waren Ermittlungen des Landeskriminalamts, Gruppe Keiter, zielführend. Letztlich war nämlich ein Fingerabdruck ausschlaggebend, den der mutmaßliche Täter in einem Schließfach, das er selbst angemietet hatte, hinterließ – dieser Abdruck überführte den Verdächtigen. Die Festnahme des 24-Jährigen erfolgte, wie erst am Sonntag bekannt wurde, bereits vor drei Monaten in Belgien. Vorigen Donnerstag wurde der Serbe nach Wien ausgeliefert, wo er nun in U-Haft sitzt. Der Verbleib der Beute ist unklar. (m. s.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.01.2019)