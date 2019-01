Sechster Mord - Rätsel um Motiv

Bruck a. d. Leitha/Wien. Nach der am Samstag bekannt gewordenen Gewalttat an der 64-jährigen Pensionistin Hedwig Sch. lief die Suche nach dem Täter am Sonntag auf Hochtouren. Dabei konzentrierten sich die Kriminalisten auf das Umfeld des Opfers. Auch das Motiv war zunächst noch unklar. Sowohl ein Mord mit anschließender Raubabsicht als auch eine Tat mit einem persönlichen Motiv wurde von der Polizei ins Kalkül gezogen.

Entdeckt wurde die Tote bereits am Freitag. Die niederösterreichische Polizei informierte aber erst am Samstag die Öffentlichkeit („Die Presse am Sonntag“ berichtete). Abgespielt hatte sich die Tat in einer Wohnhausanlage in der Himberger Straße in Ebergassing im Bezirk Bruck an der Leitha.

Die 64-Jährige wurde in ihrer Wohnung erschlagen. Sie wies starke Kopfverletzungen auf. Der Täter hat beim Verlassen des Tatorts die Wohnungstür abgeschlossen. Ob er im Besitz eines Schlüssels war, oder ob er diesen dem Opfer entwendete, wurde zuletzt ebenfalls geprüft.

„Im Moment ist nicht klar, ob es sich um eine Beziehungstat oder einen Raubmord handelt“, teilte Johann Baumschlager von der Landespolizeidirektion Niederösterreich am Sonntag mit. „Jegliche Vermutungen über den Tathergang sind Spekulationen.“ Gegenständlicher Fall sei „nicht ein Fernsehkrimi, der in 45 Minuten geklärt wird“, erklärte der Polizeisprecher.

Bekannte hatten bereits am Freitag Alarm geschlagen, weil die allein stehende 64-Jährige seit einigen Tagen nicht mehr telefonisch erreichbar gewesen war. Die versperrte Tür zur Wohnung in Ebergassing wurde daraufhin von der Feuerwehr geöffnet. „Aufgrund der Auffindungssituation“ sei sofort von einem Gewaltverbrechen auszugehen gewesen, so Baumschlager.

Die Frau sei im Wohnzimmer auf dem Rücken gelegen. Die von der Staatsanwaltschaft Korneuburg angeordnete Obduktion habe „eindeutig Fremdverschulden“ und als Todesursache ein Schädel-Hirn-Trauma aufgrund massiver Gewalteinwirkung gegen den Kopf ergeben.

Täter meist in Beziehung zum Opfer

Dieser Fall ist bereits der sechste Mord an einer Frau in Niederösterreich und Wien seit dem 8. Jänner. Besonders auffällig: Fünf der nunmehr sechs Morde sind zuletzt allein in Niederösterreich begangen worden. Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) will nun mittels einer Screening-Gruppe die wesentlichen Merkmale der Bluttaten analysieren und Gegenmaßnahmen ausarbeiten lassen.

Ihren Anfang genommen hat die unheimliche Aneinanderreihung von Gewalttaten gegen Frauen, als – eben am 8. Jänner – eine 40-Jährige in Amstetten von ihrem beschäftigungslosen Mann erstochen worden war. Einen Tag später wurde eine 50-Jährige von ihrem ebenfalls beschäftigungslosen Ex-Mann im Bezirk Wiener Neustadt-Land durch einen Messerangriff getötet.

Am 13. Jänner wurde in Wiener Neustadt die Leiche einer 16-Jährigen in einem Park entdeckt. Ein 19-jähriger syrischer Asylberechtigter (ob der Mann wirklich erst 19 ist, wird derzeit untersucht) hat die Tat gestanden. Nur zwei Tage später wurde eine 25-jährige Spanierin am Wiener Hauptbahnhof von ihrem 21-jährigen Bruder erstochen. Die Tatwaffe: ein Küchenmesser. Am vergangenen Montag wurde in Tulln eine 32-Jährige, Mutter zweier Kinder, auf einem Parkplatz erdolcht.

In vier der fünf bisher geklärten Fälle hatten die mutmaßlichen Täter nicht die österreichische Staatsbürgerschaft oder Migrationshintergrund. Und: Sie standen in enger Beziehung zum Opfer. Ob Letzteres beim jüngsten Mord auch der Fall ist, wurde zunächst noch ermittelt. (m. s.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.01.2019)