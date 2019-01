Schnee sorgt für zahlreiche Unfälle

Starke Schneefälle im Osten Österreichs sorgen nicht nur für erhebliche Lawinengefahr in Niederösterreich, sondern haben am Montag auch zu mehreren Unfällen geführt. Bei einem Verkehrsunfall im Bezirk Krems-Land ist ein 27-Jähriger ums Leben gekommen. Im Bezirk Hollabrunn verunglückte ein Autobus. Die Wiener Außenring Autobahn (A21) musste in der Früh kurzzeitig gesperrt werden.

Bei einem Verkehrsunfall am Montag auf der B34 im Gemeindegebiet von Langenlois (Bezirk Krems-Land) ist nach Polizeiangaben ein 27-Jähriger ums Leben gekommen. Der junge Mann stammte aus dem Bezirk St. Pölten-Land. Der 27-Jährige war nach einem Überholmanöver auf der Schneefahrbahn frontal gegen einen Lkw geprallt. In die Kollision war auch die Lenkerin jenes Autos verwickelt, das der 27-Jährige überholt hatte. Die 53 Jahre alte Frau wurde leicht verletzt, als nach dem Frontalzusammenstoß mit dem Lkw, auch noch die beiden Pkw kollidierten.

Bei winterlichen Fahrbedingungen ist am Montagvormittag in der Marktgemeinde Ziersdorf (Bezirk Hollabrunn) ein Autobus verunglückt. Das Fahrzeug stürzte nach Feuerwehrangaben in einen Acker. Nur die Lenkerin war an Bord, teilte Franz Resperger vom Landeskommando mit. Die Frau befreite sich selbst und blieb unverletzt.

A21 gesperrt

Wegen der starken Schneefälle war die Wiener Außenring Autobahn von 5.00 bis 8.00 Uhr für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen gesperrt worden. Autofahrer mussten mit enormen Zeitverlusten und Staus im Montagfrüh-Verkehr rechnen. Auch Unfälle ereigneten sich, unter anderem auf der Nord Weinviertel Autobahn (A5) Höhe Wolkersdorf-Nord und der Südautobahn (A2) Höhe Wiener Neustadt.

Seit Einsetzen der Schneefälle am Montag nach Mitternacht bis in die Mittagsstunden zählten die Feuerwehren in Niederösterreich laut dem Sprecher 90 Einsätze nach Verkehrsunfällen. 1.100 Helfer waren dabei aufgeboten. Auch im Burgenland hat das winterliche Wetter für zahlreiche Feuerwehreinsätze gesorgt. "Landauf, landab müssen Fahrzeuge geborgen werden - und zwar in allen Bezirken", schilderte ein Sprecher der Landessicherheitszentrale Burgenland (LSZ) am Montag.

Lawinenwarnstufe drei in Niederösterreich

In Niederösterreich hat am Montag weiterhin teils erhebliche Lawinengefahr geherrscht. Warnstufe 3 galt laut dem Warndienst in höheren Lagen der Ybbstaler Alpen und des Rax-Schneeberg-Gebiets. In tiefer liegenden bzw. weniger vom Neuschnee betroffenen Regionen wurde die Lawinengefahr als mäßig beurteilt. Am Sonntag hatte ein Lawinenabgang auf der Rax für einen Großeinsatz gesorgt.

Das Hauptproblem würden frische Triebschneeablagerungen in den Expositionen Nord über Ost bis Süd bilden, die schon durch geringe Zusatzbelastung als Schneebrettlawinen ausgelöst werden könnten. "Gefahrenstellen finden sich insbesondere in den Einfahrten zu Rinnen und Mulden und hinter anderen Geländeübergängen", teilte der Lawinenwarndienst mit.

