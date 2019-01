Wien auf Suche nach seiner Jugend

Wien. Bei einer rot-grünen Klausur im September wurde es angekündigt, am Dienstag fiel der Startschuss: Die Rede ist von der größten Kinder- und Jugendbefragung bzw. Beteiligungsaktion für Kinder in der Geschichte der Stadt Wien. Auf Basis dieser Befragung soll eine neue Jugendstrategie für die Stadt Wien entwickelt werden, wie Bürgermeister Michael Ludwig erklärte.

„Wir wollen Kinder und Jugendliche in Wien aktiv einbinden, damit sie ihr Wien mitgestalten können“, so Ludwig. Nachsatz: „Immerhin gibt es 360.000 Jugendliche in Wien – fast jeder Fünfte in Wien ist unter 19 Jahre alt.“

Konkret bedeutet das: Unter dem Motto „Werkstadt Junges Wien“ sollen mindestens 10.000 Kinder und Jugendliche in Schulen bzw. Jugendeinrichtungen erreicht werden, wo sie in etwa 500 Workshops spielerisch artikulieren sollen: Was kann in dieser Stadt verbessert werden? Was funktioniert gut? Und: Wie stellen sich Jugendliche ihre Stadt konkret vor?

Die Teilnahme an den Workshops ist freiwillig, um die Kinder und Jugendlichen über ihre Wünsche zu befragen, wurde von der Jugendabteilung der Stadt (MA 13), gemeinsam mit Bildungsdirektion, Wiener Kindergärten usw. ein spezieller Lernkoffer („Werkzeugkoffer“) entwickelt.

Nebenbei: Die Wünsche und Antworten der Kinder werden nicht nur in die Entwicklung einer neuen Jugendstrategie der Stadt Wien fließen, so Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky, sondern man werde versuchen, Projekte und Vorschläge auch in der Praxis umzusetzen – so weit es möglich ist. Dazu erklärte auch Ludwig: „Wir nehmen uns vor, das, was wir hören, auch umzusetzen.“ Denn es sei höchst an der Zeit, den 360.000 Kindern und Jugendlichen zuzuhören, „wie die Stadt in zehn, 20 oder 50 Jahren aussehen soll“. Wobei eigene Kinder- und Jugendbeiräte später kontrollieren sollen, ob die Politik die Versprechungen auch umsetzt.

Die Workshops in Schulen, Kindergärten, Jugendzentren, Vereinen etc. sollen bis April laufen. Danach wird bis Jahresende die Kinder- und Jugendstrategie entwickelt, die danach auch öffentlich präsentiert wird.

Wer hat's erfunden?

Der grüne Koalitionspartner, der bei der Präsentation nicht anwesend war, beansprucht die Urheberschaft der Idee per Aussendung für sich. „Die ,Werkstadt Junges Wien‘ ist Demokratie. Es geht zum einen darum, gemeinsam die Zukunftsfragen der Stadt zu finden, zum anderen lernt man im Prozess selbst, wie Demokratie funktioniert“, erklärte Peter Kraus, Jugendsprecher der Grünen Wien. Für ihn geht es um folgende Fragen: Wie diskutiert man in den Workshops? Wie kommt man zu Ergebnissen? Hier gehe es um das spielerische Erlernen von Demokratiekompetenz, erklärte er. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.01.2019)