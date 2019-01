Südbahnstrecke wegen „Flitzers“ gesperrt

Ungewöhnlicher Vorfall am Mittwochbend auf der Bahnstrecke der Südbahn: Ein Fahrgast beobachtete, wie ein leicht gekleideter Mann, offenbar nur noch in Unterwäsche, in der Station Leobersdorf aus den Zug ausstieg – und das bei Temperaturen um den Gefrierpunkt.

Geistesgegenwärtig griff der Fahrgast zum Telefon und alarmierte die Bahnhofsleitung und die Polizei. Eben wegen der Erfrierungsgefahr wurde umgehend eine Suche durch Polizei und Rettung eingeleitet.

Die Südbahnverbindung wurde in den Abendstunden sogar gesperrt. Einen Hinweis auf den Mann, der ausgestiegen war, gab es zunächst nicht; die Suche brachte auch kein Ergebnis

(Red)