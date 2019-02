Bis zu ein Meter Neuschnee in Kärnten erwartet

In Wien und Niederösterreich beginnen die Semesterferien. Skifahrer können sich dabei auf ausgezeichnete Pistenbedingungen freuen, berichtet der Wetterdienst Ubimet am Freitag. Während in den Nordalpen bereits seit Jahresbeginn überdurchschnittlich viel Schnee liegt, gibt es am Freitag und Samstag besonders im südlichen Bergland kräftigen Schneefall. In Oberkärnten erwartet Ubimet-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer bis zu einen Meter Neuschnee. "In den Semesterferien kann man sich also im gesamten Bergland auf eine gute Schneelage freuen", wird der Experte in einer Aussendung zitiert.

Allerdings könnte der Schnee auch für einige Probleme sorgen. So hat es am Freitag in Kärnten bereits Verkehrsbehinderungen gegeben. Für höher gelegene Passstraßen in den Karnischen Alpen und Karawanken wurde im Laufe des Vormittags allgemeine Kettenpflicht verhängt. Betroffen waren laut Polizei zunächst die Nassfeld Straße (B90), der Plöckenpass (B110) sowie die Straße über den Wurzenpass (B109).

Bereits am Donnerstag hat sich der Krisenstab in Kärnten mit der bevorstehenden Wetterlage beschäftigt, zumal neben großen Niederschlagsmengen auch Föhnstürme prognostiziert waren. Da es vielerorts auch Regnen dürfte, wurde vorsorglich mit der Absenkung der Pegel in den Drau-Stauseen begonnen.

Wie geht es weiter?

Der Samstag beginnt von Tirol bis in die Weststeiermark oftmals nass, in Osttirol und Kärnten regnet und schneit es zunächst noch intensiv, prognostiziert der Wetterdienst Ubimet am Freitag. Die Schneefallgrenze befindet sich demnach in Oberkärnten in den Tallagen, sonst zwischen 1000 und 1500 Meter. Sonnige Auflockerungen gibt es von der Eisenwurzen bis zum Burgenland sowie später auch im Westen. Im Osten wird es mit bis zu 15 Grad sehr mild für die Jahreszeit.

Am Sonntag regnet es anfangs verbreitet, Schnee fällt oberhalb von 700 bis 1200 Metern. Tagsüber verlagert sich der Schwerpunkt des Niederschlags auf die Alpennordseite und mit Zufuhr kälterer Luft sinkt hier die Schneefallgrenze am Abend bis in tiefe Lagen. Von Vorarlberg bis zum Salzkammergut zeichnet sich etwas Neuschnee ab. Die Temperaturen erreichen minus 2 Grad in den Nordalpen und plus 10 Grad im äußersten Südosten.

Aktuelle Schneehöhen vom Freitag 187 Zentimeter: Schröcken (Vorarlberg)

Schröcken (Vorarlberg) 173 Zentimeter: Hochfilzen (Tirol)

Hochfilzen (Tirol) 116 Zentimeter: Seefeld (Tirol)

Seefeld (Tirol) 106 Zentimeter: Ramsau am Dachstein (Steiermark)

Ramsau am Dachstein (Steiermark) 104 Zentimeter: Brand (Vorarlberg)

Brand (Vorarlberg) 99 Zentimeter: Windischgarsten (Oberösterreich)

Windischgarsten (Oberösterreich) 94 Zentimeter: Abtenau (Salzburg)

Abtenau (Salzburg) 78 Zentimeter: Mariazell (Steiermark)

Mariazell (Steiermark) 77 Zentimeter: St. Anton am Arlberg (Tirol)

St. Anton am Arlberg (Tirol) 59 Zentimeter: Kanzelhöhe (Kärnten)

Kanzelhöhe (Kärnten) 52 Zentimeter: Kals am Großglockner (Tirol) Quelle: Ubimet

Ruhig zu Wochenbeginn

Der Montag startet an der Alpennordseite mit einigen Wolken, bis auf ein paar Flocken in den Nordalpen bleibt es aber trocken. Tagsüber setzt sich besonders im Süden und Westen verbreitet die Sonne durch. Länger bewölkt bleibt es hingegen im Norden und Nordosten. Die Temperaturen gehen etwas zurück und liegen zwischen minus 3 und plus 6 Grad.

Auch am Dienstag scheint in der Früh noch häufig die Sonne, von Vorarlberg bis nach Oberösterreich verdichten sich die Wolken jedoch im Tagesverlauf und in weiterer Folge ist ein wenig Regen bzw. oberhalb von etwa 600 Metern Schnee nicht ganz ausgeschlossen. Die Temperaturen liegen zwischen minus 1 und plus 7 Grad.

In der zweiten Wochenhälfte setzt sich das ruhige Winterwetter nach derzeitigem Stand fort, erst zum Wochenende hin nimmt der Tiefdruckeinfluss tendenziell wieder merklich zu.

Neuschnee bis Sonntagvormittag – Ubimet

(Ubimet/Red.)