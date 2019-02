Felbertauern und Brennerstraße in Tirol wegen Lawinengefahr gesperrt

Wegen einer Lawine zwischen Sterzing und dem Brenner-Pass ist die Südtiroler Brennerautobahn A22 in beide Fahrtrichtungen geschlossen worden. Dies teilte die Autobahngesellschaft am Samstag mit. Samstagvormittag wurde die Autobahn ab Klausen in Richtung Norden gesperrt, später auch in Richtung Süden.

Zu der Lawine kam es zwischen Sterzing und dem Brenner, als die Autobahn bereits gesperrt war. Auch im Sarntal hinter Weißenbach ging eine Lawine von größerem Ausmaß ab. Wegen der heftigen Schneefälle in der gesamten Region Trentino Südtirol kam es zudem zu beträchtlichen Problemen im Bahnverkehr. Etliche Züge fielen aus.

In Nacht auf Samstag fielen in Südtirol stellenweise bis zu 80 Zentimeter Neuschnee. Besonders betroffen war Sterzing. Derzeit herrscht zweithöchste Lawinenwarnstufe "4". Meteorologen rechneten in den kommenden Tagen aber mit einer Wetterbesserung.

Felbertauernstraße in Osttirol gesperrt

Wegen drohender Lawinengefahr ist am Samstag die Felbertauernstraße in Osttirol gesperrt worden. Wie der ÖAMTC mitteilte, war die Dauer der Sperre vorerst unklar. Die Lawinenkommission tagte am Vormittag. Auch auf der Fernpassstraße (B179) gab es Probleme.

Die B179 musste zwischen Nassereith und Fernpass in beiden Richtungen wegen Eisglätte gesperrt werden. Zudem verursachte ein Lkw-Unfall Behinderungen.

Die Felbertauern-Mautstraße war wegen Lawinengefahr zwischen Matrei und Mittersill unpassierbar. Auch die Brennerstraße (B182) musste zwischen Schönberg und Matrei in beiden Richtungen aus diesem Grund gesperrt werden.

(APA)