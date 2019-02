Niederschläge und Stürme in Kärnten weniger schlimm als befürchtet

Weniger schlimm als befürchtet hat sich bis Samstagfrüh das Genua-Tief in Kärnten ausgewirkt. Es gab Straßensperren, in den Bezirken Hermagor und Spittal/Drau kam es zu kleinräumigen Überschwemmungen und Glatteis führte zu einigen Verkehrsunfällen. Doch die Niederschlagsmengen hielten sich in Grenzen, auch der angekündigte Sturm richtete kaum Schäden an. Im Lesachtal waren am Vormittag 80 Haushalte ohne Strom.

Am Vormittag regnete es in Oberkärnten und in den Karawanken noch stark, die Schneefallgrenze lag zwischen 1.300 und 1.700 Meter. Laut der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik sollte es am Nachmittag eine Wertterberuhigung geben, zum Abend hin wurden von Südosten her noch einmal verbreitet Niederschläge erwartet.

Am stärksten betroffen war zunächst der Bezirk Hermagor, wo laut einer Aussendung des Landes Kärnten örtlich kleinere Überflutungen registriert wurden. Der Plöckenpass musste wegen umgestürzter Bäume gesperrt werden. Im Bezirk Spittal/Drau war am Vormittag die Großglocknerstraße zwischen Winklern und der Landesgrenze zu Tirol sowie im Raum Heiligenblut gesperrt. Gesperrt war auch die Innerfraganter Straße in Flattach. Auch aus dem Bezirk Völkermarkt wurde eine Sperre gemeldet, und zwar für den Seebergsattel, wo auf slowenischer Seite umgestürzte Bäume die Straße blockierten.

(APA)