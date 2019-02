Der gefährliche Ruf der Berge

Manchmal meint es das Leben gut mit einem. Etwa mit jenem Skitourengeher, der vergangenes Wochenende am Schönberg zwischen Bad Ischl und Ebensee unterwegs war. Eine Lawine verschüttete den Mann. Das sah zufälligerweise ein 20-Jähriger, der gerade die Ausbildung zum Bergretter macht und privat in dem Gebiet unterwegs war. Kurzerhand organisierte er andere Tourengeher für eine Oberflächensuche und eine Sondierkette – und nach wenigen Minuten war der Verschüttete geborgen. Unverletzt.



So viel Glück hatten elf andere Personen in den ersten vier Wochen dieses Jahres nicht. Sie kamen unter Lawinen ums Leben, 2019 könnte damit in der Statistik wieder ein tragischer Ausreißer nach oben sein. In der gesamten Wintersaison 2017/2018 starben 16 Personen bei Lawinenabgängen.



Dabei wäre heuer ein sicheres Lawinenjahr wegen – so paradox das klingen mag – der heftigen Schneefälle.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.02.2019)