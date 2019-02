Lawinen, Überflutungen und Notunterkünfte

Wien. Das Winterwetter hatte am Wochenende die Alpensüdseite fest im Griff: In Tirol wurden wegen der starken Schneefälle am Wochenende sogar Notunterkünfte für gestrandete Autofahrer notwendig. Die Reisenden, die durch die Sperre der Südtiroler Brennerautobahn (A22) auf Nordtiroler Seite hängen geblieben waren, wurden an mehreren Stellen – unter anderem in der Olympiaworld in Innsbruck – vom Roten Kreuz versorgt.

Massive Schneefälle hatten in der Nacht auf Samstag und in der Nacht auf Sonntag in Südtirol für einen Ausnahmezustand gesorgt, verschärft von einem Lawinenabgang. Auch nachdem die A22 von den Einsatzkräften Stück für Stück wieder befahrbar gemacht wurde, gab es am Sonntag noch Stau. Die Ortschaft Ginzling im Zillertal war wegen eines Lawinenabgangs zwischenzeitlich nicht erreichbar.

In Salzburg waren in Muhr im Lungau wegen Lawinengefahr am Sonntag 25 Häuser von der Außenwelt abgeschnitten. Nachdem aufgrund der Schneefälle einige Lawinen abgegangen waren, wurde die einzige Zufahrtsstraße aus Sicherheitsgründen gesperrt.

Von einer Lawine mitgerissen

Neben Verkehrsbehinderungen ist es am Wochenende auch wieder zu einigen Lawinenunfällen gekommen: Ein 42-jähriger Tourengeher ist am Samstag bei einer Skitour in Gargellen im Montafon rund 50 Meter von einer Lawine mitgerissen worden. Im Zillertal ist am Samstag ein Brüderpaar aus Deutschland (31 und 33) im freien Skiraum von einer Lawine mitgerissen worden – der Ältere konnte den Jüngeren per Suchgerät orten und ihn unverletzt ausgraben.

Bei einem Lawinenabgang in Kärnten sind am Sonntagvormittag zwei Menschen von einer Lawine verschüttet worden. Der Mann wurde von den Schneemassen begraben, die Frau, die nur teilweise vom Schnee bedeckt war, konnte noch einen Hilferuf absetzen. Der Mann wurde nach 20 Minuten von Rettern ausgegraben, die in der Nähe privat unterwegs waren. Er wurde ins Spital gebracht. Einsatzleiter Rudolf Schleiner kritisierte die Unvorsichtigkeit der Wintersportler, die in einen gesperrten Hang eingefahren waren: Lawinen könnten jederzeit abgehen.

Nach den starken Schneefällen herrschte am Sonntag in den Bergen Westkärntens durchwegs Lawinenwarnstufe vier: in den Hohen Tauern, dem gesamten Bereich der Karnischen Alpen und den Gailtaler Alpen West. In den östlichen Teilen der Gailtaler Alpen gab es Warnstufe drei. In Ost- und Südtirol galt ebenfalls verbreitet Stufe vier (hohe Lawinengefahr) der fünfteiligen Skala.

Überflutungen in Kärnten

In Kärnten standen die Feuerwehren nach starken Niederschlägen unter anderem wegen zahlreicher Überschwemmungen im Dauereinsatz. Größere Überflutungen wurden aus Spittal, vom Faaker See und aus Friesach gemeldet. Am Nassfeld hat am Sonntag unterdessen eine Dachlawine zwei Männer mitgerissen, die eine Skihütte abgeschaufelt hatten. Einer der beiden wurde zur Gänze verschüttet. Der Mann musste reanimiert werden. (APA/red.)

