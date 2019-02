In Großkirchheim im Kärntner Bezirk Spittal/Drau ist am Sonntag eine Lawine abgegangen. Ersten Informationen der Polizei zufolge soll es zwei Verschüttete geben. Details zu dem Lawinenunglück waren vorerst nicht bekannt, der Rettungseinsatz war am Abend in vollem Gange.

(APA)