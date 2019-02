Kärntner stirbt bei Lawinenabgang im Bezirk Spittal an der Drau

Bei einem Lawinenabgang in Großkirchheim (Bezirk Spittal an der Drau) ist am Sonntagnachmittag ein Kärntner ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei waren zwei Männer im Alter von 30 und 52 Jahren verschüttet worden. Der 52-Jährige konnte nur noch tot geborgen werden. Der Jüngere, der nur teilweise vom Schnee begraben worden war, überlebte das Unglück.

Der 30-jährige Mann aus Großkirchheim war im Bereich von Allas, südöstlich des oberen Mölltals, mit einem Ski-Doo unterwegs, um Techniker eines Energieversorgers zum Almgasthaus Glocknerblick zu bringen. Nachdem er die Techniker dort ausstiegen ließ, rutschte sein Pistengerät leicht nach hinten ab, wodurch eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war. Der Mann rief deshalb seinen 52-jährigen Bekannten zu Hilfe, der - ebenfalls mit seinem Ski-Doo, zu dem Gasthaus kam.

Mit Hilfe eines Seils wollten die beiden Männer das steckengebliebene Fahrzeug wieder herausziehen. Zu diesem Zweck stieg der 52-Jährige über eine Böschung zu einem Baum, um das Seil dort zu fixieren. In diesem Moment trat der Mann ein 15 x 20 Meter großes Schneebrett los, das ihn selbst über felsiges Gelände mitriss. Auch der 30-Jährige wurde bis zur Hüfte verschüttet, konnte sich aber selbst befreien und einen Notruf absetzen. Er blieb unverletzt. Für den 52-Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät, er konnte nur noch tot geborgen werden.

