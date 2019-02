Zwei neue Masern-Fälle im Salzburger Pinzgau

Masern: Wien gegen Impfpflicht und Sanktionen

Nach den Masernfällen in der Steiermark gibt es keine neuen Verdachtsfälle bei Säuglingen im LKH Graz. Die steirische ÖVP und SPÖ appelliert an den Bund, die Masern-Impfung im Mutter-Kind-Pass zu verankern. SPÖ-Chefin Rendi-Wagner will Impfungen in der Apotheke möglich machen.