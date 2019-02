Petition gegen toten Winkel

Wien. Am 31. Jänner wurde in Wien ein Neunjähriger am Schulweg von einem abbiegenden Lkw getötet. 2018 starben in Österreich 14 Fußgänger und Radfahrer bei Unfällen mit Lkw. Verkehrsplaner und Mobilitätsexperten sowie Kobuk-Gründer Helge Fahrnberger (selbst Vater) fordern nun in einer Petition verpflichtende Abbiegeassistenten und Totwinkelwarner für Lkw. Eine entsprechende Einbaupflicht hat die EU erst ab 2024 vorgesehen. Die Geräte sollen 60 Prozent der schweren Lkw-Unfälle verhindern. Link: mein.aufstehn.at/petitions/verpflichtende-nachrustung-von-ab biegeassistenten-fur-lkws-jetzt (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.02.2019)