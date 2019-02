Besuchszeit in Haftanstalt vorüber: Mann bedroht Justizwachebeamte

Ein 24-Jähriger hat am Montagnachmittag drei Justizwachebeamte der Haftanstalt Graz-Karlau gefährlich bedroht, weil er nach Ende der Besuchszeit nicht eingelassen wurde. Der Mann hatte einen Freund besuchen wollen. Er wurde prompt festgenommen - und selbst in eine Justizanstalt eingeliefert, allerdings in Graz-Jakomini.

Der in Graz wohnende Afghane wollte gegen 15.45 Uhr einen Landsmann in der Justizanstalt Karlau besuchen. Die Beamten verwehrten dem 24-Jährigen allerdings den Zutritt. Daraufhin beschädigte der wegen Suchtmitteldelikten amtsbekannte Mann einen Standaschenbecher und stieß gefährliche Drohungen gegen die Uniformierten aus. Seinen Freund dürfte er in der nächsten Zeit nicht zu Gesicht bekommen - die beiden Haftanstalten liegen in verschiedenen Stadtbezirken.

(APA)