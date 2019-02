Tirol: Privatstudium gegen Tierärztemangel

Innsbruck. Während in Wien über den Ärztemangel diskutiert wird, feilt man in Tirol an Maßnahmen gegen einen drohenden Tierärztemangel. Die Landesregierung will daher in Tirol ein eigenes Veterinärmedizinstudium. Am Dienstag wurde beschlossen, eine Machbarkeitsstudie durchzuführen. Bis Herbst 2019 soll diese abgeschlossen sein.

Wenn diese Machbarkeitsstudie positiv ausfällt, müsste der Studiengang, der an der Umit, der privaten Gesundheitsuniversität des Landes angesiedelt sein soll, noch akkreditiert werden. Laut Landesregierung würde das ein weiteres Jahr in Anspruch nehmen. Starten könnten die angehenden Tierärzte mit ihrem Studium in Tirol dann frühestens ab Herbst 2021.

Damit würden erstmals Tierärzte in Westösterreich ausgebildet. Bis dato übernahm diese Aufgabe ausschließlich die Veterinärmedizinische Universität in Wien, die als einzige Uni in Österreich ein solches Studium anbietet. Aus Tiroler Sicht ist das ein Problem, da über 80 Prozent der Absolventen Frauen sind, die sich laut dem für Veterinärwesen zuständigen Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler (ÖVP) sehr selten für den ländlichen Raum und Großtiere entscheiden würden.

40 Tierärzte fehlen ab 2027

In Tirol insgesamt – aber vor allem in der Peripherie – rechnet man deshalb mit einem baldigen Tierärztemangel und einem drohenden Versorgungsproblem in dem Bereich. „Wir brauchen ab 2027 vierzig neue Tierärzte, um den derzeitigen Standard zu halten“, schilderte Landesveterinärdirektor Josef Kössler die Situation. Zu erwarten seien aus heutiger Sicht aus Wien aber lediglich rund zwanzig Personen.

Die Tierärzte, die bis 2027 in Tirol fertig studiert haben könnten, sollen diesem Szenario entgegen wirken, hofft Landeschef Günther Platter (ÖVP). Damit diese Rechnung aufgeht, muss auch noch geklärt werden, welches Curriculum und welche Studiendauer veranschlagt wird.

Bis zum Herbst will man sich für die Fragen nach Studienplan und Finanzierung Zeit nehmen. Das neue Studium soll jedenfalls eine intensive theoretische Ausbildung mit viel Praxis verbinden, wie Peter Schweiger von der Tierärztekammer Tirol sagte. Diese praktischen Tätigkeiten und der damit verbundenen Kontakt zu den Tierarztpraxen vor Ort soll dann auch dazu beitragen, dass der Lebensmittelpunkt der Absolventen auch nach Abschluss in Tirol bleibt.

Geplant ist, dass rund 25 Personen pro Jahr den neuen Studiengang beginnen, wie Landesveterinärdirektor Kössler im Gespräch mit der „Presse“ präzisiert. An einer Kooperation interessiert sind demnach auch Südtirol und Bayern, auch aus Salzburg und Vorarlberg gibt es laut Kössler Interesse. „Es gibt viele grenzüberschreitende Möglichkeiten“, sagt dazu Vizelandeschef Geisler. (APA/red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.02.2019)