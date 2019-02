Alpinsport: Der große Marsch ins Freie

Wien. Es gibt nichts, das den Drang ins Freie trüben kann. Keine Massen an Schnee, keine Schreckensmeldungen über Lawinen und die vielen darin Verunglückten dieses Winters – der Trend zum Bergsport hält an. Der Alpenverein, Österreichs größter alpiner Verein, berichtet von Rekorden: Mehr als 573.000 Menschen sind Mitglied beim ÖAV, ein Zuwachs um 28.000 Mitgliedern in einem Jahr.

Damit hat die Mitgliederzahl des Vereins, den es seit bald 160 Jahren gibt, allein in den vergangenen zehn Jahren um fast 60 Prozent, von 359.000 auf 573.000 Mitglieder, zugelegt. Das Plus kommt vor allem aus den Städten. Schließlich ist die Sehnsucht nach den Bergen dort am größten, wo die im Alltag eher fern sind – wie schon Alpinismus seit jeher von Städtern vorangetrieben wurde, als Bergbewohner noch selten auf die Idee kamen, im widrigen Gelände zum Spaß herumzuklettern. In Wien, wo der Alpenverein gegründet wurde, war der Zulauf mit 9000 Neumitgliedern 2018 am größten.

„Die Leute wollen in die Natur, sie sehnen sich nach Natur, Ruhe und Ursprünglichkeit“, erklärte ÖAV-Präsident Andreas Ermacora. Der Alpenverein habe es sich zum Ziel gemacht, diese „tiefe Sehnsucht nach draußen zu stillen“, er fördere den Bergsport – und vor allem den sanften Tourismus, den Sport abseits von Verbauung, Beschneiung, Massen und Pisten. Auch wenn der Grad, Ursprünglichkeit und Schönheit zu bewahren, und Bergsport zu fördern, ein Schmaler sei, wie Ermacora betont.

Der Alpenverein jedenfalls sei, angesichts des Booms, ein „Verein der Superlative“ geworden: Rund 22.000 Ehrenamtliche leisten rund 1,47 Mio. Arbeitsstunden von Kursen bis zum Erhalt der 26.000 Kilometer Wegenetz. Diese Arbeit würde anderweitig 33,78 Mio. Euro kosten. Mit 14.000 Schlafplätzen in 132 Hütten ist der Verein größter Beherbergungsbetrieb des Landes, Dank des Nationalparks Hohe Tauern (der wurde dem Verein 1918 geschenkt) ist er drittgrößter Grundbesitzer. Die Statistik zeigt: Der Durchschnitts- (im Verein organisierte) Alpinist ist knapp 43 Jahre alt und in 44,3 Prozent der Fälle (aber immer häufiger) weiblich. Die meisten ÖAV-Mitglieder gibt es in Wien, gefolgt von Tirol und Oberösterreich, die wenigsten im Burgenland.

Dabei braucht es keine Berge, das Kursangebot, von Kletterhallen bis Ausbildungen oder sozialen Treffs, etwa für Senioren, in Städten wächst. Der Fokus liegt aber auf den „Wegen ins Freie“, wie Dieter Holzweber, der Vorsitzende des Gebirgsvereins, betont. Er spricht davon, dass in den Alpen schon an die 900.000 Skitourengeher unterwegs sind. Und er sieht noch Potenzial für neue Mitglieder: Mehr als eine Million Menschen seien ein Ziel – schließlich gibt es in Österreich laut Statistiken rund eine Million Menschen, die regelmäßig wandern, plus zwei bis drei Millionen, die das gelegentlich tun.

Stadtleben schürt Sehnsucht

Dazu komme, so Holzweber, der Bevölkerungszuwachs, die Urbanisierung – plus der Sehnsucht nach den Bergen als Ausgleich zum Stadtleben –, die wachsende Mobilität der Menschen, die steigende Zahl fitter und mobiler Pensionisten, oder ein allgemein wachsender Fokus auf Freizeit. Besonders in Wien gebe es auch unter neu Zugezogenen immer mehr, die in die Natur wollen. In Wien fördert das etwa eine auf Migranten fokussierte Gruppe namens Wiener Melange. Holzweber erzählt von Ausflügen, bei denen Kinder zwar mit Koffer statt Rucksack auf Hütten kämen, aber dafür zum ersten Mal eine Kuh im Freien sehen.

Der ÖAV schreibt sich da Naturschutz und Naturerziehung auf die Fahnen: Und trotz des Booms bleibt man dabei, dass bis auf sehr vereinzelte Projekte keine neuen Hütten oder neue Wege gebaut werden, wie das in den 1930er Jahren in die Statuten geschrieben wurde. „Der Alpenverein hat eine Rolle als Anwalt der Berge“, sagt Friedrich Macher von der Sektion Austria. Dem entspricht etwa auch das Engagement, mit Naturfreunden und WWF, in der „Allianz für die Seele der Alpen“: Die hat das Ziel, der Verbauung Grenzen zu setzen. Eine Petition, die von 28.000 Menschen unterschrieben wurde, soll demnächst Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) übergeben werden.

Aber setzen die jüngsten Schreckensmeldungen von Lawinentoten und Gefahren im Gelände dem dem Boom Grenzen? „Auch wenn die Fälle schrecklich sind, langfristig betrachtet haben wir seit Jahren rund 25 Lawinentote pro Jahr. Umgelegt auf die gestiegene Zahl der Touren sind die Lawinentoten weniger geworden“, sagt Ermacora. Und die Sportler werden professioneller, nehmen Ausbildungsangebote wahr. Die Kurse sind auch derzeit stets schnell voll. (cim)

Auf einen Blick Der Boom im Alpinsport hält an. Der Alpenverein zählt mit 573.000 Mitgliedern einen neuen Rekordstand. Der liegt neben genanntem Trend auch an ganz praktischen Gründen: Eine Mitgliedschaft in einem alpinen Verein (ab 57 Euro jährlich beim ÖAV, die Naturfreunde-Mitgliedschaft gibt es ab 47 Euro) bringt Versicherungsschutz im Fall eines Unfalles und Vergünstigungen auf Hütten oder bei diversen Kursen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.02.2019)