Ärzte wollen Flexibilität und Fantasie

Wien. Braucht es mehr Flexibilität und Förderungen für Ärztinnen, die nach der Babypause wieder in den Job einsteigen? Durchaus, sagt Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres zu den Vorschlägen der Verlegerin Eva Dichand, die Uni-Rats-Chefin der Medizin-Uni Wien ist. Sie hatte in der Debatte über einen drohenden Ärztemangel in der „Presse“ etwa einen Wiedereinstiegsbonus angeregt, um die Kinderbetreuung abzudecken. Außerdem forderte sie, dass auch Fachärzte im niedergelassenen Bereich andere Ärzte anstellen können – das würde Medizinerinnen (und Medizinern), die keine eigene Praxis übernehmen wollen, mehr Flexibilität bieten.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.02.2019)