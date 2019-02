1,5 Millionen Euro für Hitler-Geburtshaus

Wien. Infolge der Enteignung des Geburtshauses Adolf Hitlers in Braunau beantragte die vormalige Eigentümerin der Liegenschaft beim Landesgericht Ried im Innkreis die (Neu)Festsetzung der Enteignungsentschädigung, berichtet das Landesgericht Ried im Innkreis in einer Aussendung. Die Republik Österreich beantragte bekanntlich die Festsetzung des Entschädigung in Höhe von 310.000 Euro, mit der Begründung, dass der Verkehrswert in dieser Höhe im Verwaltungsverfahren korrekt ermittelt worden sei.

Mit Beschluss des Landesgerichtes wurde nun die Entschädigung – nicht rechtskräftig – deutlich höher angesetzt; mit rund 1,5 Millionen Euro. Die Liegenschaft weise diesen Verkehrswert auf, auch unter der Berücksichtigung, dass für das Gebäude seit vielen Jahren von der öffentlichen Hand ein relativ hoher monatlicher Nettomietzins bei gleichzeitiger Tragung der Erhaltungskosten geleistet wurde. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.02.2019)