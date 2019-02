Ein Toter bei Massenschlägerei in oberösterreichischem Lokal

Bei einer Massenschlägerei in einem Lokal in Regau (Bezirk Vöcklabruck) sind am Freitagabend eine Person getötet und zwei Personen schwer verletzt worden. Neun Personen wurden festgenommen. Sie wurden am Samstag einvernommen, berichtete die oberösterreichische Polizei.

Bei dem Todesopfer handelt es sich laut Staatsanwaltschaft Wels um einen 29-jährigen Mazedonier. Eine Obduktion seiner Leiche wurde angeordnet.

Zum Hergang war zunächst wenig bekannt. Weil die Ermittlungen noch im Gange waren, hielten sich die Ermittler bedeckt. Nur soviel: Es seien zwei Gruppen ausländischer Herkunft aneinandergeraten, hieß es seitens der Exekutive.

Laut einem Bericht des ORF Oberösterreich ereignete sich der Vorfall vor einer Shisha-Bar. Die Angreifer sollen mit Totschlägern und Messern bewaffnet gewesen sein.

>> Bericht des ORF

(APA/Red.)