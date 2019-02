Wie die Gefahr des Lkw zu entschärfen ist

Die Debatte, wie tödliche Lkw-Unfälle verhindert werden können, reißt nicht ab: Inzwischen fordern mehr als 50.000 Menschen via Petition eine Pflicht, Lkw mit Abbiegeassistenten auszustatten, die den toten Winkel abdecken.

Auch der ÖAMTC unterstützt inzwischen die Forderung. Detto die Wirtschaftskammer – sie will aber, dass die Nachrüstung zumindest zu 80 Prozent öffentlich gefördert wird. Unfälle mit Lkw sind besonders gefährlich: Jeder siebente endete in den vergangenen vier Jahren laut VCÖ tödlich: In den Jahren 2014 bis zum ersten Halbjahr 2018 starben so 278 Menschen.

Die Debatte war durch den Unfalltod eines neunjährigen Buben in Wien ausgelöst worden. "Der Anlass ist ein sehr trauriger und es ist auch nicht das erste Mal. In den vergangenen Jahren sind ähnliche Unfälle passiert", sagte Helge Fahrnberger, der die Petition für verpflichtende Abbiegeassistenten für Lkw gestartet hatte.

Sicherheitsheitsgipfel am Dienstag

Gemeinsam mit der Wiener Wirtschaftskammer forderte Fahrenberger bei einer Pressekonferenz am Donnerstag, dass der Einbau von Lkw-Abbiegeassistenten zumindest zu 80 Prozent durch die öffentliche Hand finanziert wird.

Die Finanzierung soll am Dienstag bei einem von Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) einberufenen Lkw-Sicherheitsgipfel diskutiert werden. "Wir wollen natürlich, dass alles bezahlt wird. Aber das Minimum ist das, was in Deutschland gefördert wird", sagte Verkehrs-Obmann der Wirtschaftskammer, Davor Sertic. Dort werden bis zu 80 Prozent der Umbaukosten übernommen, gedeckelt bei 1.500 Euro. Das deutsche System sei aber insofern kein Vorbild, als es auf Freiwilligkeit beruhe, schränkte Fahrnberger ein.

Bei den Abbiegeassistenzsystemen werden drei Typen unterschieden: Kamerasysteme, Kamerasysteme mit akustischem und/oder optischem Signal sowie Kamerasysteme mit Signalen und automatischer Bremsung. Die tatsächlichen Umbaukosten sind je nach Lkw bzw. System unterschiedlich und belaufen sich auf 1.500 bis 3.000 Euro je Fahrzeug.

ÖAMTC stellt klar: Für nationale Lösung

Der ÖAMTC demonstrierte bei einem Medientermin Donnerstagvormittag ein entsprechendes Kamerasystem. Die von Eltern gestartete Petition wird vom Club unterstützt. Nachdem sich ÖAMTC-Direktor Oliver Schmerold am Vormittag noch gegen eine nationale Lösung zu verpflichtenden Abbiegeassistenten ausgesprochen hat und dafür auf Twitter unter anderem von Fahrnberger stark kritisiert worden ist, erfolgte am Nachmittag eine Klarstellung. "Der ÖAMTC unterstützt die Forderung nach verpflichtenden Lkw-Abbiegeassistenten zum frühestmöglichen Zeitpunkt - auch auf nationaler Ebene", hieß es gegenüber der APA.

Dafür werde sich der Club auch beim Lkw-Sicherheitsgipfel stark machen. Zu klären seien allerdings zahlreiche rechtliche Fragen. "Wir erwarten am Dienstag von den Experten im Verkehrsministerium einen Vorschlag für die rechtliche Umsetzung und unterstützen dabei, die rechtlichen Möglichkeiten zu finden und entsprechend rasch umzusetzen." Natürlich wäre der ideale Weg eine EU-weite Lösung mittels einer entsprechenden EU-Richtlinie, die jedoch frühestens im Jahr 2024 in Kraft treten wird.

"Wir wollen den toten Winkel sichtbar machen", sagte Schmerold bei der Präsentation des Abbiegesystems in Wien. In der Pflicht sieht er jedenfalls nicht die Lenker allein, sondern "auch die übrigen Verkehrsteilnehmer". Gerade das Aufeinandertreffen von Lkw und Bussen mit anderen Verkehrsteilnehmern wie Fußgänger oder Radfahrer in urbanen Kreuzungsbereichen führt immer wieder zu gefährlichen Situationen, sagte Schmerold. Obwohl der tote Winkel das Sichtfeld der Fahrer extrem einschränkt, sind sich andere Verkehrsteilnehmer dessen oft gar nicht bewusst. Diesbezüglich müssen Radfahrer und Fußgänger sensibilisiert werden, forderte der ÖAMTC.

