Wiener stehen 109 Stunden pro Jahr im Stau

Wiens Autofahrer brauchen oft Geduld. 109 Stunden, also mehr als 4,5 Tage, stehen sie pro Jahr insgesamt im Stau. Den Grazern geht es ähnlich. Auch sie sitzen jährlich 100 Stunden im stehenden oder langsam rollenden Fahrzeug. Das zeigen die Ergebnissen der 2018 Global Traffic Scorecard des Verkehrsinformationsanbieters Iindrix, die jährlich Stau- und Mobilitätstrends in mehr als 200 Städten und 38 Ländern identifiziert und bewertet.

Im Vergleich zu Bewohnern anderer Städte verbringen die Österreicher wenig Zeit auf den verstopften Straßen. Österreichs Hauptstadt landet im weltweiten Vergleich nur auf Platz 97, Graz auf Platz 115. Die weltweit staureichste Stadt mit dem höchsten Zeitverlust ist die kolumbianische Hauptstadt Bogota. Hier stehen die Bewohner 272 Stunden jährlich im Stau. Besonders viel Verkehr ist auch in Rom. Die jährliche Staudauer beläuft sich dort auf 254 Stunden. Auch in Dublin steht der Verkehr häufig still. 246 Stunden verbringen die Einwohner im stehenden Pkw.

Berliner ist staureichste deutsche Stadt

In Wien ist die Verkehrsbelastung laut Index im Vergleich zum Vorjahr deutlich geringer geworden. Die Staudauer habe sich um elf Prozent verringert. In Graz hat sich die Staudauer zumindest um elf Prozent verkürzt. Andere österreichische Städte wurden nicht untersucht.

In Deutschland ist das Verkehrsaufkommen deutlich höher. Hier müssen die Berliner besonders viel Geduld auf den Straßen aufbringen – sie opfern insgesamt 154 Stunden ihrer Zeit im Jahr dem Verkehr. Auf den Plätzen 2 und 3 der staureichsten Städte Deutschlands liegen München und Hamburg, mit 140 beziehungsweise 139 Stunden verlorener Zeit im Stau.

