Flugzeug beim Landen in Wien mit Laser attackiert

Eine Maschine der Austrian Airlines ist am Donnerstagabend bei Raasdorf (Bezirk Gänserndorf) im Landeanflug auf den Flughafen Wien in Schwechat von einem Unbekannten mit einem Laser attackiert worden. Der Co-Pilot wurde geblendet, bestätigte ein Polizeisprecher am Freitag einen "Kurier"-Onlinebericht. Das Flugzeug landete dennoch sicher, verletzt wurde niemand.

Laut Exekutive befand sich die Maschine mit der Flugnummer OS 356 auf dem Rückweg von Brüssel. Die Polizei geht davon aus, dass zur Blendung ein Handlaser verwendet wurde.

(APA)