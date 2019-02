"Star Wars R2-D2"-Flieger ist in Wien gelandet

ANA ist gestern, Sonntag im "Star Wars"-Look in Wien gelandet, ausnahmsweise nicht Lichtgeschwindigkeit. Die größte japanische Airline All Nippon Airways verbindet ab sofort täglich Wien mit Tokio-Haneda. Geflogen wird mit einer Boeing 787-9 Dreamliner, für das Debüt kam eine Maschine mit "Star Wars R2-D2" Sonderlackierung zum Einsatz. Damit ist ANA nach 17-jähriger Unterbrechung in die österreichische Hauptstadt zurückgekehrt.

Kopfstützenschoner – Reuters (Edgar Su)

Bereits von 1996 bis 2002 war ANA auf dem Flughafen Wien zu Gast - damals bediente der asiatische Carrier die Verbindung Tokio-Wien-Paris und retour mit einer Boeing 747. Seit heute operiert die Gesellschaft nonstop zwischen Wien und der japanischen Hauptstadt (Flughafen Haneda), zum Einsatz kommt mittlerweile eine moderne Boeing 787-9 Dreamliner, denn ihre Jumbos hat die Airline mittlerweile ausgeflottet.

