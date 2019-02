Baby in Kärnten aus verschlossenem Auto befreit

Feuerwehr und ÖAMTC haben am Montagvormittag in Villach einen 14 Monate alten Buben aus einem versperrten Auto befreit. Wie die Feuerwehr Villach in einer Aussendung mitteilte, hatte die verzweifelte Mutter die Feuerwehr gerufen und angegeben, dass sich ihr Auto von selbst versperrt hätte - und dass, als sie ausgestiegen war, der Autoschlüssel und ihr Sohn aber noch im Fahrzeug gewesen waren.

Laut Feuerwehr saß der kleine Tim angeschnallt im Kindersitz "und war augenscheinlich guter Dinge". Also wurde der ÖAMTC zur "schonenden Befreiung" angefordert, in der Zwischenzeit wurde der Bub durch das Seitenfenster bei Laune gehalten. Die Pannenhelfer schafften es schnell, die Türe des Autos zu öffnen und das Kind wieder seiner Mutter zu übergeben.

(APA)