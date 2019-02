Verletzter Mann im Bezirk Amstetten entdeckt

In Ennsdorf im niederösterreichischen Bezirk Amstetten ist am Montagabend ein verletzter Mann entdeckt worden. "Die Person steht wahrscheinlich mit einer Straftat in Verbindung", bestätigte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner auf Anfrage Online-Medienberichte. "Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren", sagte der Sprecher. Laut "Heute" dürfte der Mann angeschossen worden sein.

Nähere Informationen zur Person oder zur Art der Straftat gab die Polizei mit Hinweis auf die laufenden Erhebungen nicht bekannt. Der Mann dürfte nach ersten Angaben nicht lebensgefährlich verletzt worden sein.

(APA)