Einbrecher angeschossen: Schütze besaß Waffe illegal

Ein Duo ist Montagabend bei einem Einbruch in St. Valentin im Bezirk Amstetten vom Hausbesitzer überrascht worden: Der Mann feuerte mit einer Pistole auf die Einbrecher, einer der beiden wurde am Oberschenkel getroffen, berichtete Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner. Die Einbrecher flüchteten mit einem Pkw, in Ennsdorf ließ der Lenker den Verletzten aussteigen. Der 47-jährige Kroate wurde dort blutend entdeckt und in ein Linzer Spital gebracht. Er konnte vorerst lediglich kurz befragt werden. Seine Blessuren sind laut Polizei nicht lebensgefährlich.

Sein Komplize ist - Stand Dienstagvormittag - weiterhin auf der Flucht. Eine verstärkte Fahndung ist in Niederösterreich und im angrenzenden Oberösterreich im Gange.

"Kein waffenrechtliches Dokument"

Der Schütze soll die Pistole illegal besessen haben. "Er hat kein waffenrechtliches Dokument", sagte Polizeisprecher Heinz Holub. "Heute werden im Laufe des Tages Einvernahmen durchgeführt und es

wird Beweismaterial gesichtet." Gegen den mutmaßlichne Schützen werden Ermittlungen auch wegen illegalen Waffenbesitzes eingeleitet.

