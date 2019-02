Schlepper und "Klient" in Reisebus erwischt

Ein mutmaßlicher Schlepper und sein "Klient" sind in der Nacht auf Montag in Arnoldstein in Kärnten bei der Einreise von Italien nach Österreich erwischt worden. Laut Polizei wies sich ein 25-jähriger Afghane bei einer Buskontrolle mit einem gestohlenen iranischen Reisepass aus - weitere Erhebungen ergaben, dass ein 42-Jähriger aus Bangladesch, der im selben Bus saß, als sein Schlepper fungiert haben soll.

Der Schlepper wurde festgenommen und in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. Der Afghane wurde auf freiem Fuß angezeigt, für Dienstag war seine Rückübergabe nach Italien anberaumt.

